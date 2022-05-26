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Лобанов Георгий Матвеевич
Лобанов Георгий Матвеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.05.2022
Пол
Мужской
Отец
Лобанов Матвей Сергеевич
1992 г.р.
Мать
Лобанова (Петрова) Ксения Сергеевна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.2022
Отец:
Лобанов Матвей Сергеевич
Мать:
Лобанова Ксения Сергеевна
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