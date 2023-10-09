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Илькевич Антон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Илькевич Петр Кириллович

Мать: Домна Ивановна

Рождение ребёнка
18.02.1900

Сын: Илькевич Владимир Антонович

Мать ребёнка: Елена Михайловна

Баровцы (Беларусь, Вилейский уезд)
Рождение ребёнка
12.08.1902

Сын: Илькевич Петр Антонович

Мать ребёнка: Феодора

д. Уречье Виленской губ.
1902 г. р., уроженец д. Уречье Виленской губ., белорус, дежурный ст. Дно, арестован 2 октября 1937 г., осужден комиссией НКВД СССР 2 декабря 1937 г. по ст. 58-10 УК РСФСР к расстрелу. Реабилитирован 2... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1903

Сын: Илькевич Александр Антонович

Мать ребёнка: Елена Михайловна

Баровцы (Беларусь, Вилейский уезд)
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора

Смерть
Неизвестно
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