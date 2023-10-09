Илькевич Антон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Илькевич Петр Кириллович
Мать: Домна Ивановна
Рождение ребёнка
18.02.1900
Сын: Илькевич Владимир Антонович
Мать ребёнка: Елена Михайловна
Баровцы (Беларусь, Вилейский уезд)
Рождение ребёнка
12.08.1902
Мать ребёнка: Феодора
д. Уречье Виленской губ.
1902 г. р., уроженец д. Уречье Виленской губ., белорус, дежурный ст. Дно, арестован 2 октября 1937 г., осужден комиссией НКВД СССР 2 декабря 1937 г. по ст. 58-10 УК РСФСР к расстрелу. Реабилитирован 2... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1903
Сын: Илькевич Александр Антонович
Мать ребёнка: Елена Михайловна
Баровцы (Беларусь, Вилейский уезд)
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Елена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора
Смерть
Неизвестно