Линевич (Останькович) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛиневич (Останькович) Анна Михайловна

Линевич (Останькович) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1890

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Линевич Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
29.06.1919

Дочь: Линевич Людмила Борисовна

Отец ребёнка: Линевич Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
22.11.1927

Дочь: Попова (Линевич) Тамара Борисовнпа

Отец ребёнка: Линевич Борис Григорьевич

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
22.11.1927

Дочь: Реброва (Линевич) Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Линевич Борис Григорьевич

Смерть
1942
Харьков, Харківська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.