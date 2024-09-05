Линевич (Останькович) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1890
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1919
Дочь: Линевич Людмила Борисовна
Отец ребёнка: Линевич Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
22.11.1927
Дочь: Попова (Линевич) Тамара Борисовнпа
Отец ребёнка: Линевич Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
22.11.1927
Дочь: Реброва (Линевич) Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Линевич Борис Григорьевич
Смерть
1942