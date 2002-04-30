Рагузинская Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1923
Дата смерти30.04.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
30.04.2002
Миасс, Миасский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, г.Миасс