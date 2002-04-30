Рагузинская Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагузинская Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1923

Дата смерти

30.04.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
30.04.2002
Миасс, Миасский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, г.Миасс
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