Кочколда (Дьяковская) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочколда (Дьяковская) Валентина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1938

Дата смерти

15.12.2015

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1938

Отец: Кочколда Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1971

Сын: Кочколда Валерий Иванович

Отец ребёнка: Кочколда Иван Андреевич

Рождение ребёнка
02.12.1972

Дочь: Кочколда Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Кочколда Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочколда Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Кочколда Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочколда Вера Ивановна

Отец ребёнка: Кочколда Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочколда Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кочколда Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочколда Андрей Иванович

Отец ребёнка: Кочколда Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочколда Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочколда Иван Иванович

Отец ребёнка: Кочколда Иван Андреевич

Смерть
15.12.2015
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