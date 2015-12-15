Кочколда (Дьяковская) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1938
Дата смерти15.12.2015
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1938
Отец: Кочколда Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1971
Сын: Кочколда Валерий Иванович
Отец ребёнка: Кочколда Иван Андреевич
Рождение ребёнка
02.12.1972
Дочь: Кочколда Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Кочколда Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочколда Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Кочколда Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочколда Вера Ивановна
Отец ребёнка: Кочколда Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочколда Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кочколда Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кочколда Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кочколда Иван Андреевич
Смерть
15.12.2015