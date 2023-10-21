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Палатова Ирина Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рябинин Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1901

Дочь: без имени Семеоновна

Отец ребёнка: Палатов Семен Александрович

Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Рождение ребёнка
08.09.1902

Дочь: Надежда Семёновна

Отец ребёнка: Палатов Семен Александрович

Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
Рождение ребёнка
23.12.1904

Дочь: Клавдия Семёновна

Отец ребёнка: Палатов Семен Александрович

Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
Рождение ребёнка
13.06.1908

Сын: Палатов Александр Семёнович

Отец ребёнка: Палатов Семен Александрович

Андреевка, 452271, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палатов Семен Александрович

Смерть
Неизвестно
Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
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