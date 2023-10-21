Палатова Ирина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рябинин Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1901
Дочь: без имени Семеоновна
Отец ребёнка: Палатов Семен Александрович
Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Рождение ребёнка
08.09.1902
Дочь: Надежда Семёновна
Отец ребёнка: Палатов Семен Александрович
Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
Рождение ребёнка
23.12.1904
Дочь: Клавдия Семёновна
Отец ребёнка: Палатов Семен Александрович
Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
Рождение ребёнка
13.06.1908
Сын: Палатов Александр Семёнович
Отец ребёнка: Палатов Семен Александрович
Андреевка, 452271, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии