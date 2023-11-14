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Баранов Олег Иванович
Баранов Олег Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.02.1966
Пол
Мужской
Отец
Баранов Иван Степанович
1928 г.р.
Мать
Баранова Валентина (Варвара) Ивановна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1966
Отец:
Баранов Иван Степанович
Мать:
Баранова Валентина Ивановна
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