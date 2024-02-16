Николаева Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1902

Сын: Николаев Яков Степанович

Отец ребёнка: Николаев Степан

Булгаково, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умер младенцем

Отец ребёнка: Николаев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Егор Степанович

Отец ребёнка: Николаев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Любовь Степановна

Отец ребёнка: Николаев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Ольга Степановна

Отец ребёнка: Николаев Степан

Смерть
1907
умерла от чахотки в один год с мужем
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