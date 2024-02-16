Николаева Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.1902
Отец ребёнка: Николаев Степан
Булгаково, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умер младенцем
Отец ребёнка: Николаев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Николаев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Любовь Степановна
Отец ребёнка: Николаев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Ольга Степановна
Отец ребёнка: Николаев Степан
Смерть
1907
умерла от чахотки в один год с мужем