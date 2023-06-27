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Танклаев Дзибогка Тебоевич

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Место рождения

Старый Батако

Дата рождения

1905

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Танклаев Тебо Шаукузович

Мать: Джибилова Х

Старый Батако
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Танклаева-Гадзиева Рима Дзибоккаевна

Мать ребёнка: Танклаева-Созанова Дегка Додтоевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Танклаев Дзатемир Дзибоккаевич

Мать ребёнка: Танклаева-Созанова Дегка Додтоевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Танклаев Заурбек Дзибокаевич

Мать ребёнка: Танклаева-Созанова Дегка Додтоевна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Ходова-Танклаева Александра Дзибогкаевна

Мать ребёнка: Танклаева-Созанова Дегка Додтоевна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Танклаев Махпрбек Дзибоккаевич

Мать ребёнка: Танклаева-Созанова Дегка Додтоевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Танклаева Ира Дзибоккаевна

Мать ребёнка: Танклаева-Созанова Дегка Додтоевна

Смерть
1983
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