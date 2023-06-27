Танклаев Дзибогка Тебоевич
Место рожденияСтарый Батако
Дата рождения1905
Дата смерти1983
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Танклаев Тебо Шаукузович
Мать: Джибилова Х
Старый Батако
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Танклаева-Гадзиева Рима Дзибоккаевна
Мать ребёнка: Танклаева-Созанова Дегка Додтоевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Танклаев Дзатемир Дзибоккаевич
Мать ребёнка: Танклаева-Созанова Дегка Додтоевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Танклаев Заурбек Дзибокаевич
Мать ребёнка: Танклаева-Созанова Дегка Додтоевна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Ходова-Танклаева Александра Дзибогкаевна
Мать ребёнка: Танклаева-Созанова Дегка Додтоевна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Танклаев Махпрбек Дзибоккаевич
Мать ребёнка: Танклаева-Созанова Дегка Додтоевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Танклаева Ира Дзибоккаевна
Мать ребёнка: Танклаева-Созанова Дегка Додтоевна
Смерть
1983