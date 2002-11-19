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Меньшенин Сергей Петрович
Меньшенин Сергей Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.11.2002
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Меньшенина Светлана Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.2002
Отец: не указан
Мать:
Меньшенина Светлана Александровна
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