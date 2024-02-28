Чагина (Воронина) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чагина (Воронина) Лидия Николаевна

Место рождения

Буково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.12.1919

Дата смерти

03.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1919

Отец: Воронин Николай Назарович

Мать: Воронина Вера Михайловна

Буково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.12.1945

Дочь: Зайцева Нина Андреевна

Отец ребёнка: Чагин Андрей Ильич

Грибино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.08.1949

Сын: Чагин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Чагин Андрей Ильич

Грибино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.10.1952

Сын: Чагин Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Чагин Андрей Ильич

Грибино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.08.1957

Сын: Чагин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Чагин Андрей Ильич

Грибино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чагин Андрей Ильич

Смерть
03.03.1989
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