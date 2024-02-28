Чагина (Воронина) Лидия Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.12.1919
Дата смерти03.03.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1919
Рождение ребёнка
06.12.1945
Дочь: Зайцева Нина Андреевна
Отец ребёнка: Чагин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
18.08.1949
Отец ребёнка: Чагин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
11.10.1952
Отец ребёнка: Чагин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
18.08.1957
Отец ребёнка: Чагин Андрей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чагин Андрей Ильич
Смерть
03.03.1989