Чех Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чех Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1937

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1937

Отец: Чех Федот

Мать: Чех Дарья

Ehepartner: Johann Peter Rempel
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чех Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чех Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чех Антонина

Смерть
2009
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