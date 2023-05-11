Чех Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1937
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чех Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чех Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чех Антонина
Смерть
2009