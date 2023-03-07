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Логинов Петр Петров

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Логинов Петр Оксенов

Мать: Логинова Афимья Осипова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Логинов Иван Петров

Мать ребёнка: Логинова Евдокия (Авдотья) (Дмитриева)

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Евдокия (Авдотья) (Дмитриева)

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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