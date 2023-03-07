Логинов Петр Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Логинов Петр Оксенов
Мать: Логинова Афимья Осипова
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Логинов Иван Петров
Мать ребёнка: Логинова Евдокия (Авдотья) (Дмитриева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782