Черёмушкин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти09.05.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1926
Дочь: Тян Анна
Мать ребёнка: Черёмушкина Дарья
Подвязье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Мария
Мать ребёнка: Черёмушкин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черёмушкин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черёмушкина Николай
Мать ребёнка: Черёмушкина Дарья
Подвязье
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черёмушкина Дарья
Смерть
09.05.1939
пос.Любань