Черёмушкин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черёмушкин Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

09.05.1939

Пол

Мужской

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1926

Дочь: Тян Анна

Мать ребёнка: Черёмушкина Дарья

Подвязье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Мария

Мать ребёнка: Черёмушкин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черёмушкин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черёмушкина Николай

Мать ребёнка: Черёмушкина Дарья

Подвязье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черёмушкина Дарья

Смерть
09.05.1939
пос.Любань
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