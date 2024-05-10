Доррер Владимир Филиппович 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Доррер Владимир Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

16.08.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Доррер,_Владимир_Филиппович
Упоминание
Неизвестно
Хронос. Всемирная история в интернете | http://hrono.ru/biograf/bio_d/dorrer_vf.php
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
16.06.1891 ст.

Жена: Доррер (Любимова) Ольга Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 162: Метрическая книга церкви свят. Николая Чудотворца при Министерстве народного просвещения на 1891... Показать все
Восприемник
26.09.1902 ст.
Церковь Косьмы и Дамиана лейб-гвардии Сапёрного батальона, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Лев Дмитриевич Любимов
Смерть
16.08.1909
Курск, город Курск, Курская область

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