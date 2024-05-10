Доррер Владимир Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти16.08.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Доррер,_Владимир_Филиппович
Упоминание
Неизвестно
Хронос. Всемирная история в интернете | http://hrono.ru/biograf/bio_d/dorrer_vf.php
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.06.1891 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 162: Метрическая книга церкви свят. Николая Чудотворца при Министерстве народного просвещения на 1891... Показать все
Восприемник
26.09.1902 ст.
Церковь Косьмы и Дамиана лейб-гвардии Сапёрного батальона, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Лев Дмитриевич Любимов
Смерть
16.08.1909