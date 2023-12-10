Данилов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1927
Сын: Данилов Аркадий Фёдорович
Мать ребёнка: Данилова Веретенникова Афимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барышникова Данилова Анисья Фёдоровна
Мать ребёнка: Афимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Геннадий Федорович
Мать ребёнка: Афимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимия
Смерть
Неизвестно