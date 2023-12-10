Данилов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1927

Сын: Данилов Аркадий Фёдорович

Мать ребёнка: Данилова Веретенникова Афимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барышникова Данилова Анисья Фёдоровна

Мать ребёнка: Афимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Геннадий Федорович

Мать ребёнка: Афимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимия

Смерть
Неизвестно
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