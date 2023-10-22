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Нефедьев Андрей Александрович
Нефедьев Андрей Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.01.1985
Пол
Мужской
Отец
Нефедьев Александр Александрович
1961 г.р.
Мать
Нефедьева (Горина) Елена Юпитеровна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1985
Отец:
Нефедьев Александр Александрович
Мать:
Нефедьева Елена Юпитеровна
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