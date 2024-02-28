(Полуянова) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1871 и 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Между 1871 и 1873
Отец: Полуянов Алексей Евтихиевич
Мать: Полуянова ?
Бракосочетание
10.11.1891
Супруг(-а): Татьяна Алексеевна Бессонова (Полуянова)
Рождение ребёнка
10.12.1893
Отец ребёнка: Бессонов Тит Филимонович
Рождение ребёнка
25.08.1899
Дочь: Наталия Титовна
Отец ребёнка: Бессонов Тит Филимонович
Рождение ребёнка
25.09.1900
Отец ребёнка: Бессонов Тит Филимонович
Рождение ребёнка
08.11.1901
Отец ребёнка: Бессонов Тит Филимонович
деревня Комарёвка, Льговский район, Курская область
Рождение ребёнка
03.10.1903
Отец ребёнка: Бессонов Тит Филимонович
Рождение ребёнка
02.08.1904
Сын: Бессонов Григорий Титович
Отец ребёнка: Бессонов Тит Филимонович
Рождение ребёнка
13.04.1906
Дочь: Ирина Титовна
Отец ребёнка: Бессонов Тит Филимонович
Рождение ребёнка
24.05.1916
Дочь: Ковнарева Елена Титовна
Отец ребёнка: Бессонов Тит Филимонович
Смерть
Неизвестно