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(Полуянова) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Между 1871 и 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1871 и 1873

Отец: Полуянов Алексей Евтихиевич

Мать: Полуянова ?

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
10.11.1891

Муж: Бессонов Тит Филимонович

Супруг(-а): Татьяна Алексеевна Бессонова (Полуянова)
Рождение ребёнка
10.12.1893

Сын: Бессонов Петр Титович

Отец ребёнка: Бессонов Тит Филимонович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.08.1899

Дочь: Наталия Титовна

Отец ребёнка: Бессонов Тит Филимонович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.09.1900

Сын: Бессонов Иван Титович

Отец ребёнка: Бессонов Тит Филимонович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.11.1901

Сын: Бессонов Михаил Титович

Отец ребёнка: Бессонов Тит Филимонович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
деревня Комарёвка, Льговский район, Курская область
Рождение ребёнка
03.10.1903

Сын: Бессонов Петр Титович

Отец ребёнка: Бессонов Тит Филимонович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.08.1904

Сын: Бессонов Григорий Титович

Отец ребёнка: Бессонов Тит Филимонович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.04.1906

Дочь: Ирина Титовна

Отец ребёнка: Бессонов Тит Филимонович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
24.05.1916

Дочь: Ковнарева Елена Титовна

Отец ребёнка: Бессонов Тит Филимонович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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