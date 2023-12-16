Иванов Степан Елизарьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Мать ребёнка: Климова Таисия Ильична
Рождение ребёнка
28.02.1955
Дочь: Иванова Галина Степановна
Мать ребёнка: Климова Таисия Ильична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Таисия Ильична
Смерть
1999