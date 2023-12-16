Иванов Степан Елизарьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Степан Елизарьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Иванов Леонид Степанович

Мать ребёнка: Климова Таисия Ильична

Рождение ребёнка
28.02.1955

Дочь: Иванова Галина Степановна

Мать ребёнка: Климова Таисия Ильична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Таисия Ильична

Смерть
1999
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