Софрошкина (Рогова) Фекла Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Брыгалина Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Павел Сидорович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Матюшкина Агрипина Павловна
Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Павел Сидорович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Сончева Евлампия Павловна
Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Павел Сидорович
Рождение ребёнка
14.07.1877
Дочь: Марфа Павловна
Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Павел Сидорович
Рождение ребёнка
12.03.1880
Сын: Софрошкин (рогов) Василий Павлович
Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Павел Сидорович
Рождение ребёнка
26.12.1882
Сын: Софрошкин (рогов) Степан Павлович
Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Павел Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимия Павловна
Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Павел Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно