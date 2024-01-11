Софрошкина (Рогова) Фекла Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софрошкина (Рогова) Фекла Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Брыгалина Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Павел Сидорович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Матюшкина Агрипина Павловна

Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Павел Сидорович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Сончева Евлампия Павловна

Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Павел Сидорович

Рождение ребёнка
14.07.1877

Дочь: Марфа Павловна

Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Павел Сидорович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1880

Сын: Софрошкин (рогов) Василий Павлович

Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Павел Сидорович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
26.12.1882

Сын: Софрошкин (рогов) Степан Павлович

Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Павел Сидорович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимия Павловна

Отец ребёнка: Софрошкин (рогов) Павел Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софрошкин (рогов) Павел Сидорович

Смерть
Неизвестно
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