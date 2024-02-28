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Михаил Егоров (Георгиев)

Место рождения

Сальниково, Замерская волость, Галичский уезд

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

После 1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Егор (Георгий) Софронов

Мать: Матрена Михайлова

Сальниково, Замерская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
С 1876 по 1878 ст.

Сын: Софронов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Сальниково, Замерская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Софронов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1882

Сын: Софронов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1888

Сын: Софронов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
04.03.1891

Дочь: Софронова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
16.02.1893

Дочь: Софронова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Евлампия Евтропиева

Смерть
После 1900
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