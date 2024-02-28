Михаил Егоров (Георгиев)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиПосле 1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Егор (Георгий) Софронов
Мать: Матрена Михайлова
Рождение ребёнка
С 1876 по 1878 ст.
Сын: Софронов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1879
Сын: Софронов Павел Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Софронов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
04.03.1891
Дочь: Софронова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
16.02.1893
Дочь: Софронова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1900