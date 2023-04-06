Лужнова Нина Петровна
Место рождения
Дата рождения1948
Дата смерти26.06.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Место рождения подставлено по аналогии
Образование
1966 или 1969
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Окончила Тамбовское медучилище Даты примерные, период обучения неизвестен.
Работа или профессия
По 26.06.1969
Левые Ламки 1-е, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работала в фельдшерско-акушерском пункте
Смерть
26.06.1969