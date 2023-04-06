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Лужнова Нина Петровна

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Место рождения

Серебряки, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1948

Дата смерти

26.06.1969

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Лужнов Пётр Андреевич

Мать: Лужнова Валентина Васильевна

Серебряки, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Место рождения подставлено по аналогии
Образование
1966 или 1969
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Окончила Тамбовское медучилище Даты примерные, период обучения неизвестен.
Работа или профессия
По 26.06.1969
Левые Ламки 1-е, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работала в фельдшерско-акушерском пункте
Смерть
26.06.1969
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