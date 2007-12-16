Кузнецова (Матвеева) Аграфена Кузьмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1914
Дата смерти16.12.2007
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1914
Отец: Матвеев Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1936
Сын: Кузнецов Виктор Антонович
Отец ребёнка: Кузнецов Антон Ефимович
Рождение ребёнка
28.01.1940
Сын: Кузнецов Владимир Антонович
Отец ребёнка: Кузнецов Антон Ефимович
Рождение ребёнка
?.02.1942
Отец ребёнка: Кузнецов Антон Ефимович
Смерть
16.12.2007