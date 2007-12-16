Кузнецова (Матвеева) Аграфена Кузьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Матвеева) Аграфена Кузьмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1914

Дата смерти

16.12.2007

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1914

Отец: Матвеев Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1936

Сын: Кузнецов Виктор Антонович

Отец ребёнка: Кузнецов Антон Ефимович

Рождение ребёнка
28.01.1940

Сын: Кузнецов Владимир Антонович

Отец ребёнка: Кузнецов Антон Ефимович

Рождение ребёнка
?.02.1942

Сын: Кузнецов Юрий Антонович

Отец ребёнка: Кузнецов Антон Ефимович

Смерть
16.12.2007
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