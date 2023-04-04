Корионов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корионов Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корионов Василий

Мать: Корионова Устинья

Рождение ребёнка
20.07.1920

Сын: Корионов Владимир

Мать ребёнка: Корионов Анна Александровна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тащиева Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Корионов Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корионов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Корионов Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корионов Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
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