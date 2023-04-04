Корионов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корионов Василий
Мать: Корионова Устинья
Рождение ребёнка
20.07.1920
Сын: Корионов Владимир
Мать ребёнка: Корионов Анна Александровна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тащиева Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Корионов Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корионов Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно