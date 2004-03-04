Балашова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.2004

Отец: не указан

Мать: Борисова Ольга Валентиновна

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