Левченко Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Аркадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.19

Сын: Левченко Александр Аркадьевич

Мать ребёнка: Левченко Антонина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Аркадьевна

Мать ребёнка: Левченко Антонина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левченко Антонина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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