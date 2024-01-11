Сафин Мухаметшариф
Место рожденияс. Балтаси РТ
Дата рождения16.10.1906
Дата смерти26.12.1974
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1906
Отец: Абдулвалиев Мухаметсафа Валиевич
Мать: Ферхябану
с. Балтаси РТ
Бракосочетание
1934
Жена: Сафина Махишараф
Рождение ребёнка
1935
Сын: Сафин Ильгиз
Мать ребёнка: Сафина Махишараф
Рождение ребёнка
13.07.1937
Мать ребёнка: Сафина Махишараф
Балтаси
Рождение ребёнка
02.02.1940
Дочь: Мамлиева Венера Шариповна
Мать ребёнка: Сафина Махишараф
Балтаси
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Эльвира
Мать ребёнка: Сафина Махишараф
Рождение ребёнка
13.11.1946
Мать ребёнка: Сафина Махишараф
с. Балтаси
Рождение ребёнка
11.09.1949
Балтаси
Рождение ребёнка
05.06.1952
Балтаси, Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Образование
Неизвестно
На фото приведена метрика д. Балтаси 2 мечети 1906год л.366об документа ГАРТ 204-177-940, написано: ир №12 Мухаметшариф туды 16.10 атасы Балтач авылынын крестьянин Мухаметсафа Габделвали улы анасы Фар... Показать все
Смерть
26.12.1974
Балтаси