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Сафин Мухаметшариф

Место рождения

с. Балтаси РТ

Дата рождения

16.10.1906

Дата смерти

26.12.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1906

Отец: Абдулвалиев Мухаметсафа Валиевич

Мать: Ферхябану

с. Балтаси РТ
Бракосочетание
1934

Жена: Сафина Махишараф

Рождение ребёнка
1935

Сын: Сафин Ильгиз

Мать ребёнка: Сафина Махишараф

Рождение ребёнка
13.07.1937

Сын: Сафин Дамир Шарипович

Мать ребёнка: Сафина Махишараф

Балтаси
Рождение ребёнка
02.02.1940

Дочь: Мамлиева Венера Шариповна

Мать ребёнка: Сафина Махишараф

Балтаси
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Эльвира

Мать ребёнка: Сафина Махишараф

Рождение ребёнка
13.11.1946

Сын: Сафин Рашит Шарипович

Мать ребёнка: Сафина Махишараф

с. Балтаси
Рождение ребёнка
11.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафина Махишараф

Балтаси
Рождение ребёнка
05.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафина Махишараф

Балтаси, Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафина Махишараф

Образование
Неизвестно
На фото приведена метрика д. Балтаси 2 мечети 1906год л.366об документа ГАРТ 204-177-940, написано: ир №12 Мухаметшариф туды 16.10 атасы Балтач авылынын крестьянин Мухаметсафа Габделвали улы анасы Фар... Показать все
Смерть
26.12.1974
Балтаси
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