Дебердеев Сафяр
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Дебердеев Мустафа Якупов
Мать: Зулейда
Рождение ребёнка
1812
Сын: Дебердеев Абдулхайр
Мать ребёнка: Низля
Рождение ребёнка
1814
Рождение ребёнка
1815
Сын: Дебердеев Сайфулла
Мать ребёнка: Низля
Рождение ребёнка
1820
Сын: Дебердеев Фейзулла
Мать ребёнка: Низля
Рождение ребёнка
1823
Сын: Фатхулла (Фатхутдин) Сафяров
Мать ребёнка: Низля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Низля
Смерть
Неизвестно