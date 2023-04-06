Дебердеев Сафяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дебердеев Сафяр

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Место рождения

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Дебердеев Мустафа Якупов

Мать: Зулейда

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Дебердеев Абдулхайр

Мать ребёнка: Низля

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Зулейда

Мать ребёнка: Низля

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Дебердеев Сайфулла

Мать ребёнка: Низля

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Дебердеев Фейзулла

Мать ребёнка: Низля

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Фатхулла (Фатхутдин) Сафяров

Мать ребёнка: Низля

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асальбикя

Мать ребёнка: Низля

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Низля

Смерть
Неизвестно
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