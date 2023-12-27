Кондратова Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратова Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Бондарева Нина Васильевна

Рождение ребёнка
14.03.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спиваков Александр Васильевич

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгова Ксения Игоревна

Отец ребёнка: Кондратов Игорь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ланг Юлия Игоревна

Отец ребёнка: Кондратов Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратов Игорь

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