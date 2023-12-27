Кондратова Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
14.03.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спиваков Александр Васильевич
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгова Ксения Игоревна
Отец ребёнка: Кондратов Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ланг Юлия Игоревна
Отец ребёнка: Кондратов Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратов Игорь