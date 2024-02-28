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Амина 1 Жена

Место рождения

Антяровка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Гульжихан

Отец ребёнка: Маметов Баромалей

Антяровка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Гулейха

Отец ребёнка: Маметов Баромалей

д. Антяровка, Сергачский уезд
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Сылу

Отец ребёнка: Маметов Баромалей

Антяровка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Фазыха

Отец ребёнка: Маметов Баромалей

Антяровка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Антяровка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маметов Баромалей

Смерть
Неизвестно
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