Амина 1 Жена
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Гульжихан
Отец ребёнка: Маметов Баромалей
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Гулейха
Отец ребёнка: Маметов Баромалей
д. Антяровка, Сергачский уезд
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Сылу
Отец ребёнка: Маметов Баромалей
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Фазыха
Отец ребёнка: Маметов Баромалей
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маметов Баромалей
Смерть
Неизвестно