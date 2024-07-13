Корягина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корягина) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Корягин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корягина) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Корягин Иван Степанович
Смерть
1966