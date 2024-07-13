Корягина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корягина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корягин Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корягина) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Корягин Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корягина) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Корягин Иван Степанович

Смерть
1966

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