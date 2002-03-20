Заргарьян Сируш Аршаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заргарьян Сируш Аршаковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Заргарьян Аркадий

Мать: Заргарьян Гени Ниазовна

Рождение ребёнка
15.04.1925

Сын: Геворгян Ваган Мамиконович

Отец ребёнка: Геворгянц Мамикон Арутюнович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Геворгянц Грант Мамиконович

Отец ребёнка: Геворгянц Мамикон Арутюнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Геворгянц Мамикон Арутюнович

Смерть
1940
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