Заргарьян Сируш Аршаковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1940
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Заргарьян Аркадий
Мать: Заргарьян Гени Ниазовна
Рождение ребёнка
15.04.1925
Сын: Геворгян Ваган Мамиконович
Отец ребёнка: Геворгянц Мамикон Арутюнович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Геворгянц Грант Мамиконович
Отец ребёнка: Геворгянц Мамикон Арутюнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940