Белоус Никифор Емельянович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Белоус Евдокия
Рождение ребёнка
1822
Сын: Белоус Трофим Никифорович
Мать ребёнка: Белоус Евдокия
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Белоус Евдокия
Смерть
Неизвестно