Белоус Никифор Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоус Никифор Емельянович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Белоус Евдокия

Рождение ребёнка
1822

Сын: Белоус Трофим Никифорович

Мать ребёнка: Белоус Евдокия

Рождение ребёнка
1831

Сын: Белоус Макар Никифорович

Мать ребёнка: Белоус Евдокия

Смерть
Неизвестно
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