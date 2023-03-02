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(Симакова) Раиса Ивановна

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Место рождения

Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка

Дата рождения

22.09.1944

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1944

Отец: Кожемякин Иван Савельевич

Мать: Мария Акимовна

Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
18.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симаков Виктор Дмитриевич

с. Сурково (Новосибирская область)
Рождение ребёнка
22.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симаков Виктор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симаков Виктор Дмитриевич

Смерть
2007
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
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