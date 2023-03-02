(Симакова) Раиса Ивановна
Место рожденияНовосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Дата рождения22.09.1944
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1944
Отец: Кожемякин Иван Савельевич
Мать: Мария Акимовна
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
18.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Симаков Виктор Дмитриевич
с. Сурково (Новосибирская область)
Рождение ребёнка
22.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Симаков Виктор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2007
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка