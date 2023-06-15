Худяков Макар Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХудяков Макар Иванович

Худяков Макар Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Худяков Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
1861

Жена: Токарева Худякова Феклиста Ефимовна

Бракосочетание
1861

Жена: Токарева Худякова Феклиста Ефимовна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Худяков Яков Макарович

Мать ребёнка: Токарева Худякова Феклиста Ефимовна

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1874

Сын: Худяков Михаил Макарович

Мать ребёнка: Токарева Худякова Феклиста Ефимовна

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Худяков Степан Макарович

Мать ребёнка: Токарева Худякова Феклиста Ефимовна

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
?.02.1888

Сын: Худяков Иван Макарович

Мать ребёнка: Токарева Худякова Феклиста Ефимовна

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Токарева Худякова Феклиста Ефимовна

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Худякова Феклиста Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close