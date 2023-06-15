Худяков Макар Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Худяков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
1861
Бракосочетание
1861
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Токарева Худякова Феклиста Ефимовна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Токарева Худякова Феклиста Ефимовна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Токарева Худякова Феклиста Ефимовна
Рождение ребёнка
?.02.1888
Мать ребёнка: Токарева Худякова Феклиста Ефимовна
Рождение ребёнка
1894
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Токарева Худякова Феклиста Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно