Воробьева Улита Селиверстова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Улита Селиверстова

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Место рождения

поч. Юрянский, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Юрянский, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Евдокия Сидорова

Отец ребёнка: Воробьев Сидор Филиппов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Сидор Филиппов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
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