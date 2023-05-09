Еланская Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еланская Ольга Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1980

Отец: Савинкин Сергей Иванович

Мать: Савинки Людмила Петровна

Рождение ребёнка
25.12.2008

Дочь: Еланская Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Еланский Алексей Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еланский Алексей Викторович

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