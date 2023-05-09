Еланская Ольга Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1980
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1980
Отец: Савинкин Сергей Иванович
Мать: Савинки Людмила Петровна
Рождение ребёнка
25.12.2008
Дочь: Еланская Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Еланский Алексей Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еланский Алексей Викторович