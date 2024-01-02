Шпинева Валентина (Золотухина) Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпинева Валентина (Золотухина) Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1971 г.р.
1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1971

Дочь: Шпинева Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Шпинёв Алексей Иванович

Рождение ребёнка
18.11.1971

Дочь: Шпинева Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шпинёв Алексей Иванович

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