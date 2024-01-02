Шпинева Валентина (Золотухина) Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1971
Дочь: Шпинева Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Шпинёв Алексей Иванович
Рождение ребёнка
18.11.1971
Дочь: Шпинева Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шпинёв Алексей Иванович