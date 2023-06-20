Тимошенко Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903 ст.
Сын: Тимошенко Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Петров
Рождение ребёнка
1905 ст.
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Петров
Рождение ребёнка
1908 ст.
Дочь: Юрченко Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Петров
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Петров
Рождение ребёнка
1912
Сын: Тимошенко Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Петров
Рождение ребёнка
1915 ст.
Дочь: Наталия Григорьевна
Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Петров
Рождение ребёнка
1926
Сын: Тимошенко Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно