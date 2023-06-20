Тимошенко Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903 ст.

Сын: Тимошенко Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Петров

Селивёрстово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905 ст.

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Петров

Селивёрстово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1908 ст.

Дочь: Юрченко Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Петров

Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Петров

Селивёрстово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Тимошенко Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Петров

Рождение ребёнка
1915 ст.

Дочь: Наталия Григорьевна

Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Петров

Селивёрстово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Тимошенко Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Петров

Селивёрстово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Петров

Селивёрстово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Петров

Селивёрстово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Петров

Селивёрстово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Григорий Петров

Смерть
Неизвестно
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