Красновидова Валентина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1900
Дата смерти31.03.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красновидов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
24.05.1928
Сын: Красновидов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Красновидов Николай Михайлович
Смерть
31.03.1992