Красновидова Валентина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красновидова Валентина Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1900

Дата смерти

31.03.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1928 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красновидов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
24.05.1928

Сын: Красновидов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Красновидов Николай Михайлович

Смерть
31.03.1992

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