Стахеев Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стахеев Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Стахеев Онуфрий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Стахеева Акилина Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стефан

Мать ребёнка: не указана

Существование Стефана Антоновича не подтверждено.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каменных Васса Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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