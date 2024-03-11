Стахеев Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Сын: Стахеев Онуфрий Антонович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Стахеева Акилина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стефан
Существование Стефана Антоновича не подтверждено.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каменных Васса Антоновна
Смерть
Неизвестно