Кузнецов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Андрей Иванович

Кузнецов Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1736 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Евдокия Савина

Рудниково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close