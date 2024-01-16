Кузнецов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Евдокия Савина
Рудниково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно