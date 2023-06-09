Шатунов Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатунов Леонид
Мать ребёнка: Шатунова Полинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленцова Анна
Мать ребёнка: Шатунова Полинария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатунова Полинария
Смерть
Неизвестно