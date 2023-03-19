Кольцов (Холуев) Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1894 ст.
Дата смерти21.12.1958
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1894 ст.
Отец: Холуев Федор Григорьевич
Мать: Холуева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
10.12.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кольцова Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кольцова Мария Никитична
Смерть
21.12.1958