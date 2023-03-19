Кольцов (Холуев) Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКольцов (Холуев) Иван Федорович

Кольцов (Холуев) Иван Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1894 ст.

Дата смерти

21.12.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1894 ст.

Отец: Холуев Федор Григорьевич

Мать: Холуева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
10.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кольцова Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кольцова Мария Никитична

Смерть
21.12.1958
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close