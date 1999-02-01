Инназарова (Гафиуллина) Зулейха
Место рожденияТАССР Чистопольский район Муслюмпинская волость село Нарат-Елга
Дата рождения08.03.1925
Дата смерти01.02.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1925
Отец: Гафиуллин Шайхутдин
Мать: Гафиуллина Гишкизямал
ТАССР Чистопольский район Муслюмпинская волость село Нарат-Елга
Рождение ребёнка
24.09.1948
г. Киселевск Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.03.1951
Сын: Инназаров Ферхула Джарулович
Отец ребёнка: Инназаров Джарула Мингачетдинович
Кемеровская Область г. Киселевск
Бракосочетание
09.08.1951
г. Киселевск Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.03.1953
г. Хвалынск Саратовская Область
Рождение ребёнка
18.12.1954
Саратовская область г. Хвалынск
Рождение ребёнка
12.08.1956
Сын: Инназаров Мэрсалим
Отец ребёнка: Инназаров Джарула Мингачетдинович
г. Хвалынск Саратовская область
Рождение ребёнка
25.05.1962
Саратовская область г. Хвалынск
Смерть
01.02.1999
Саратовская область г. Хвалынск
Похороны
Неизвестно
г.Хвалынск