Инназарова (Гафиуллина) Зулейха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инназарова (Гафиуллина) Зулейха

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Место рождения

ТАССР Чистопольский район Муслюмпинская волость село Нарат-Елга

Дата рождения

08.03.1925

Дата смерти

01.02.1999

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

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1951 г.р.
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1956 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1925

Отец: Гафиуллин Шайхутдин

Мать: Гафиуллина Гишкизямал

ТАССР Чистопольский район Муслюмпинская волость село Нарат-Елга
Рождение ребёнка
24.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Инназаров Джарула Мингачетдинович

г. Киселевск Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.03.1951

Сын: Инназаров Ферхула Джарулович

Отец ребёнка: Инназаров Джарула Мингачетдинович

Кемеровская Область г. Киселевск
Бракосочетание
09.08.1951

Муж: Инназаров Джарула Мингачетдинович

г. Киселевск Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Инназаров Джарула Мингачетдинович

г. Хвалынск Саратовская Область
Рождение ребёнка
18.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Инназаров Джарула Мингачетдинович

Саратовская область г. Хвалынск
Рождение ребёнка
12.08.1956

Сын: Инназаров Мэрсалим

Отец ребёнка: Инназаров Джарула Мингачетдинович

г. Хвалынск Саратовская область
Рождение ребёнка
25.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Инназаров Джарула Мингачетдинович

Саратовская область г. Хвалынск
Смерть
01.02.1999
Саратовская область г. Хвалынск
Похороны
Неизвестно
г.Хвалынск
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