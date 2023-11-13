Куске Людмила Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куске Людмила Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1957

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1957

Отец: Куске Евгений Янович

Мать: не указана

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