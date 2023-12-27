Коростелев Киприян Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
1913
Сын: Коростелев Алексей Киприянович
Мать ребёнка: Коростелева -- Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Коростелева Лидия Киприяновна
Мать ребёнка: Коростелева -- Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Коростелев Владимир Киприянович
Мать ребёнка: Коростелева -- Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно