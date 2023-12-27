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Коростелев Киприян Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Коростелев Николай Евстафьевич

Мать: Коростелева Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Коростелев Алексей Киприянович

Мать ребёнка: Коростелева -- Татьяна Васильевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Коростелева Лидия Киприяновна

Мать ребёнка: Коростелева -- Татьяна Васильевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Коростелев Владимир Киприянович

Мать ребёнка: Коростелева -- Татьяна Васильевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коростелева -- Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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