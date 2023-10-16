Путилин Гаврил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путилин Гаврил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Путилин Федор Михайлович???

Мать: Путилина Елена

Рождение ребёнка
1814

Сын: Путилин Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия домна Гавриловна /Литвинова (Путилина) /

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Путилин Сергей Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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