Путилин Гаврил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Путилин Федор Михайлович???
Мать: Путилина Елена
Рождение ребёнка
1814
Сын: Путилин Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евдокия домна Гавриловна /Литвинова (Путилина) /
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Путилин Сергей Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно