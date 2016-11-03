Мезрина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1922
Дата смерти03.11.2016
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1922
Отец: Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1950
Рождение ребёнка
31.01.1952
Рождение ребёнка
31.07.1958
Смерть
03.11.2016