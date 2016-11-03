Мезрина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезрина Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1922

Дата смерти

03.11.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1922

Отец: Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезрин Василий Аркадьевич

Рождение ребёнка
11.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезрин Василий Аркадьевич

Рождение ребёнка
31.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезрин Василий Аркадьевич

Рождение ребёнка
31.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезрин Василий Аркадьевич

Смерть
03.11.2016

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