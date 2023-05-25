Кырченов Андрей Минеевич
Место рожденияКырченовщина Тохтинская в. Орловский уезд Вятская губ.
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Кырченов Миней Викулов
Кырченовщина Тохтинская в. Орловский уезд Вятская губ.
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Дарья Арефьева
Кирченовщина Тохтинская вол. Орловский уезд Вятская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Арефьева
Смерть
Неизвестно