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Кырченов Андрей Минеевич

Место рождения

Кырченовщина Тохтинская в. Орловский уезд Вятская губ.

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Кырченов Миней Викулов

Мать: Кырченова Мария Кондратова

Кырченовщина Тохтинская в. Орловский уезд Вятская губ.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кирчанов Роман Андреевич

Мать ребёнка: Дарья Арефьева

Кирченовщина Тохтинская вол. Орловский уезд Вятская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Арефьева

Смерть
Неизвестно
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